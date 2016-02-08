نبيل شعث: موقف قبرص واليونان ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطينى

>كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث أن سفيرا قبرص واليونان أكدا مواقف بلديهما الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال.

جاء ذلك خلال لقاء شعث اليوم الاثنين مع سفير جمهورية قبرص سافاس فلاديميرو وسفير دولة اليونان لدى فلسطين جيرجيوس كل على حدة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات السياسية.

وأوضح شعث أن الاجتماعين جاءا بناء على طلب السفيرين حيث أكدا أن مواقف قبرص واليونان التاريخية لن تتغير تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا موضوعات الاستيطان واعتباره غير شرعى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومناصرة الشعب الفلسطينى فى حقوقه كاملة وأنهم سيكونوا إلى جانبه فى كافة القرارات الدولية.

وبحث شعث مع الضيفين التغيرات الحاصلة فى مواقف بلديهما مؤخرا مثل امتناع اليونان عن التصويت على قرار رفع العلم الفلسطينى أمام الأمم المتحدة وموقف وزير خارجيتها من القرار الأوروبى الأخير حول الاستيطان وعملية السلام، داعيا اليونان إلى الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين بعد توصية برلمانها بذلك فى ديسمبر الماضى فى حين أكد سفير اليونان موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية.

>كما طرح السفير القبرصى فتح أبواب جديدة للعلاقات الثنائية مع فلسطين من خلال تبادل الوفود والزيارات السياسية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية.

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