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منظمة التحرير ترحب بقرار فرنسا التراجع عن شراء طائرات من إسرائيل

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منظمة التحرير ترحب بقرار فرنسا التراجع عن شراء طائرات من إسرائيل منظمة التحرير ترحب بقرار فرنسا التراجع عن شراء طائرات من إسرائيل

>رحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقرطية لتحرير فلسطين بقرار وزارة الدفاع الفرنسية التراجع عن صفقة لشراء طائرات بدون طيار من شركة "إلبيت" الإسرائيلية التى تنتج هذا النوع من الطائرات وذلك استجابة لضغط حركة المقاطعة الدولية (BDS) التى تمكنت من إقناع 8 آلاف شخصية عامة فى فرنسا بالتوقيع على عريضة تطالب الوزارة بالتراجع عن الصفقة.

وقال خالد إن الموقف الذى أعلنته وزارة الدفاع الفرنسية ينسجم تماما مع القيم والمعايير الإنسانية الدولية وقد جاء فى التوقيت المناسب أى فى اليوم الذى افتتح فيه فى تل أبيب ما يسمى بمؤتمر مواجهة (BDS) واللاسامية بمشاركة ممثلين عن الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلى وعدد كبير من ممثلى المنظمات اليهودية فى أرجاء العالم .

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الفرنسية فى ضوء إصرار حكومة إسرائيل على مواصلة سياستها الاستعمارية الاستيطانية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى وحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال إلى التقدم خطوة حاسمة باتجاه العدالة الدولية والانتصار للقانون الدولى والشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطين.
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مصر 365

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