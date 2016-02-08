البرلمان الليبى يطالب المجتمع الدولى بالتحقيق الغارات الجوية على درنة

>طالب مجلس النواب الليبى المجتمع الدولى بالتحقيق العاجل فى واقعة الغارات الجوية على مدينة درنة فجر أمس الأحد.

وأدان مجلس النواب الليبى - فى بيان اليوم الاثنين - القصف الذى استهدف عدة مناطق بدرنة منها باب طبرق، وأسفر عن مقتل أربعة مواطنين وخسائر مادية.

من جانبه، قال النائب عن درنة خير الله التركاوي، إن المجلس أصدر اليوم بعد الاجتماعات الجانبية للنواب، بيانًا استنكر فيه أغلبية النواب فى طبرق القصف الجوى لمدينة درنة.

وأضاف أن النواب تقدموا فى بيانهم بالتعازى لأهالى الضحايا، وطالبوا المجتمع الدولى بفتح تحقيق عاجل فى الحادثة والكشف عن الحقائق وتوضيح الدوافع ورائها.

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