مدير مركز ذوى الاحتياجات بجنوب سيناء: 5 تأشيرات عمرة لحفظة القرآن

قال عبد العزيز سرور مدير مركز تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاصمة طور سيناء، اليوم الاثنين، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أهدى 5 تأشيرات عمرة تضمنهم حفظة القرآن وبعض الحالات الخاصة بجنوب سيناء، وهم صباح محمد نصر الدين، ليلى محمد صباح درويش، نجاة محمد صباح درويش، آمال أحمد محمود، خالد أحمد محمود والمقدمة من محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى إضافة إلى تقديم شنط بملابس الإحرام هدية لجميع الفائزين بالعمرة كهدية من المحافظة، وأضاف أنه تقرر موعد سفرهم غدا الثلاثاء 9 فبراير والعودة 23 فبراير.

حضر توزيع تأشيرات العمرة اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وفؤاد عبد العظيم مدير مديرية التضامن.