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وزارة الصحة: خطة طارئة لتأمين مؤتمر "إفريقيا بيتنا" بجنوب سيناء

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وزارة الصحة: خطة طارئة لتأمين مؤتمر "إفريقيا بيتنا" بجنوب سيناء وزارة الصحة: خطة طارئة لتأمين مؤتمر "إفريقيا بيتنا" بجنوب سيناء
أكد الدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أن المديرية قامت بعمل خطة طارئة لتأمين مؤتمر إفريقيا بيتنا صحيا بعدة محاور.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن تلك المحاور تتلخص فى تأمين المطارات والموانئ ضد فيروس زيكا، وتم التنسيق مع هئية الإسعاف للدفع بعدد مناسب من سيارات الإسعاف لتأمين الوفود وقاعة المؤتمرات وفى مطار شرم الشيخ الدولى إسعافيا.

وأشار ضاحى إلى تأسيس عيادة لاستقبال الحالات المرضية داخل قاعة المؤترات بها عناية مركزة، وعمل بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة متمثلة فى مستشفى شرم الشيخ الدولى لاستقبال أى حلات مرضية بالمستشفى وتوفير الطوارئ وكافة مستلزمات الجراحات التخصصية وتجهيز مستشفى الطور العام ومستشفى دهب المركزى للإخلاء الطبى وقت الحاجة.

وقال إنه تم التنسيق مع بنك الدم الإقليمى لتوفير عدد مناسب من أكياس الدم ومشتقاته.

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