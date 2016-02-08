حملة تموينية لضبط السلع مجهولة المصدر بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة بمدينة طنطا، لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر قبل بيعها للجمهورـ أسفرت عن ضبط كمية من المخلل بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، و2طن زيوت سيارات مخلوط بمواد بترولية مدعمة، و2طن حمض كبريتيك وصودا كاوية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "رامى س س ر" – 34 سنة - مقيم بشارع البورصة – أول طنطا لإنشائه معمل مخللات بدون ترخيص بمنطقة العجيزى – أول طنطا وعثر داخل المعمل على 10براميل مخلل بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية و5 أجولة ملح طعام يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى فى المحضر 3741 جنح قسم أول طنطا لسنة 2016.

وتضمنت الحملة ضبط السيارة رقم 60100 نقل الغربية قيادة "محمد م ع ال " – 40سنة – سائق - مقيم بندر كفر الزيات أثناء مرورها بالطريق السريع أمام طنطا سكان – أول طنطا محملة بـ 2 تانك معبأ بزيوت السيارات وزن التانك طن يشتبه فى كونه مخلوطا بالمواد البترولية المدعمة فى المحضر 3729 جنح قسم أول طنطا لسنة 2016.

كما تم ضبط السيارة رقم 264 هـ ى م قيادة " عمرو ال إ " – 50سنة - سائق، - مقيم بشارع هشام لبيب – الحى الثانى مدينة نصر - القاهرة أثناء مرورها أمام نقطة مرور دفرة - مركز طنطا محملة بـ 22 برميل صودا كاوية وزن البرميل 60 كيلوجراما مجهولة المصدر و10 براميل معبأة بحامض كبريتيك وزن البرميل 60 كيلوجراما مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.