الجيش السوداني يؤكد بسط سيطرته على منطقة “جبل مرة” بدارفور



> أعلنت القوات المسلحة السودانية، بسط سيطرتها على منطقة “جبل مرة” بدارفور-غرب السودان- وتأمين كل الطرق والممرات والمواقع المهمة، ودعت كافة المواطنين بالمنطقة للعودة إلى قراهم وديارهم وممارسة حياتهم الطبيعية وتفويت الفرصة على المتربصين.

وقال العميد أحمد خليفة الشامي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية – في بيان مساء اليوم الاثنين – “إن المواطنين تابعوا ما جرى في الأيام الماضية من أحداث في منطقة (جبل مرة) بدارفور، وتعرض قواتنا للاعتداءات والكمائن المتكررة، الأمر الذي حتم على القوات المسلحة تطهير جيوب التمرد وإزالة القيود التي تفرضها على حركة المواطنين”.

وأشار العميد الشامي إلى أن العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن تطهير سبعة عشر موقعًا كانوا يمثلون مصادر تهديد للأطواف الإدارية وتقييد حركة المواطنين.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية، لازالت تواصل جهودها في المنطقة لاستكمال تطهير الجيوب الصغيرة المتبقية، وقال “إن ثمرة هذا الجهد كان الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والعتاد الحربي وتكبيد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”، فضلاً عن إشاعة روح الأمن والاستقرار وفتح الطرق أمام حركة المواطنين لممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية بسهولة ويسر.