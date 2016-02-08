وزير الصحة : تطوير 4 مستشفيات بالغربية بتكلفة 78 مليون جنيه

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أنه سيتم تطوير 4 مستشفيات بالغربية بتكلفة تصل إلى 78 مليون جنيه .

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمحافظة اليوم – أن المستشفيات التى ستشمل التطوير هى ” جناح حميات طنطا ، وحميات المحلة ، وتجديد مستشفى رمد المحلة ، وإنشاء جناح مستشفى سمنود المركزى ” لافتا إلى أن منهج الوزارة هو الوقوف على السلبيات والقصور وعلاجها ، مضيفا أن محافظة الغربية أولي المحافظات فى الدلتا التى قمت بزياراتها .

وقال الوزير – إنه سيتم تجهيز وحدات الرعاية الحية على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 600 مليون جنيه ، منوها بالبدء ف 5 محافظات فى الصعيد .

وفيما يخص أزمة أطباء المطرية الذين تم الإعتداء عليهم أجاب قائلا ” إن كرامته من كرامة الطبيب ولا يقبل بإهانة أي طبيب، ويكن الولاء لمقدمي الخدمة الطبية الشرفاء، مؤكداً أن الوزارة مسئولة مسئولية تامة عن كرامة أبنائها ” .

وعلى صعيد أخر – قرر محمد يوسف مدير نيابة أول طنطا بالغربية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الدكتور بدر الدين السيد محمد مدير مستشفى رمد طنطا التابعة لمديرية الصحة ، بضمان محل عمله فى وقائع الإهمال الطبى الذى شهدته المستشفى، وأسفر عن إصابة 7 حالات بالعمى وأخرى بالعتامة الشديدة بعد حقنهم بـ”الأفاستين” كما قررت النيابة استدعاء 3 أطباء وراء دخول العقار للمستشفى لسماع أقوالهم وندب الطب الشرعى لأخذ عينات من المصابين والعقار لتحديد أسباب إصابات المجنى عليهم.