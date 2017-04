معرض "شاعرية الوقت" لـ "فان كليف أند آربلز" في دبي مول

تحتفل دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arples للمجوهرات الراقية بأسلوبها الفريد والمميز في صناعة الساعات الممتازة وذلك من خلال معرض" شاعرية الوقت" Poetry of Time™ الذي يقام في دبي مول للسنة الرابعة على التوالي. أصدقاء الدار مدعوون حتى العشرين من فبراير لاكتشاف رؤية "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arples الخاصة في صناعة الساعات من خلال ما يتضمّنه المعرض من مجموعة من الساعات المفعمة بالسحر والجاذبية. فإلى البراعة التقنية التي تتميز بها هذه الآليات المعقدة، تضاف قدرة مذهلة على تقديم لحظات غنية محمّلة بالعواطف لعشّاق الساعات والمجوهرات.

وقد اختارت فان كليف أند آربلز هذه السنة أن تجسّد خبرتها العالية في مجال صناعة الساعات بثيمتين غنيتين بالرموز الأخاذة: "الطبيعة الساحرة Enchanting Nature" و"الجواهر التي تطلعنا على الوقت Jewels that Tell the Time". تكشف الدار عن ابتكاراتٍ تلتقط مرور الساعات في مجوهرات ثمينة ورفاهية تقنية لا مثيل لها. فتنفرد مجموعتا إكستراأوردينيري دايلز Extraordinary Dials™ وبويتيك كومبليكايشنز Poetic Complications™ بأقراص ساعة فنية ومميزات تقنية معقدة، في وقتٍ تنقل فيه الساعات الممتازة للدار مرور الوقت بشاعرية وهّاجة.