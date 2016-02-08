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مصطفى بكري: ناقشت «صيام» فى العدول عن الاستقالة ولكنه رفض

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مصطفى بكري: ناقشت «صيام» فى العدول عن الاستقالة ولكنه رفض مصطفى بكري: ناقشت «صيام» فى العدول عن الاستقالة ولكنه رفض

مصطفى بكري

علق الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، على استقالة المستشار سرى صيام من عضوية مجلس النواب ، قائلا : ” اتصلت بالمستشار سرى صيام وناقشته فى العدول عن الاستقاله من مجلس النواب الا أنه رفض وقال لن اتراجع “.
> وأضاف بكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” تقديم الاعلامية لبنى عسل ، أن المستشار سرى صيام قال لى لن اتراجع عن استقالتى من مجلس النواب وارجوا ان تبلغ ذلك لباقى الاعضاء

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