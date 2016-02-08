«العجاتي»:الحكومة يجب أن تُعدل قانون الخدمة المدنية بما يتوافق مع ملاحظات النواب

قال المستشار مجدى العجاتى ، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل شكل لجنة لوضع الملاح الرئيسية فى ضوء اعتراضات اعضاء مجلس النواب عند مناقشتهم لقانون الخدمة المدنية .

> وتابع العجاتى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” تقديم الاعلامية لبنى عسل ، نحاول بقدر الامكان الاستجابة لكافة ملاحظات اعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية ، مؤكدا ان الحكومة من واجبها ان تعدل القانون بما يتوافق مع ملاحظات اعضاء مجلس النواب .

> وعن تقديم المستشار سرى صيام استقالته من مجلس النواب، أكد العجاتى أن المستشار سرى صيام لم يبدى رغبته فى الاستقالة عندما التقيته منذ ايام ، قائلا : ” اتعشم ان يستمر المستشار سرى صيام فى مجلس النواب ليؤدى دوره الوطني.