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«العجاتي»:الحكومة يجب أن تُعدل قانون الخدمة المدنية بما يتوافق مع ملاحظات النواب

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«العجاتي»:الحكومة يجب أن تُعدل قانون الخدمة المدنية بما يتوافق مع ملاحظات النواب «العجاتي»:الحكومة يجب أن تُعدل قانون الخدمة المدنية بما يتوافق مع ملاحظات النواب

8 فبراير 2016 | 8:34 مساءً

مجدي العجاتي

قال المستشار مجدى العجاتى ، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل شكل لجنة لوضع الملاح الرئيسية فى ضوء اعتراضات اعضاء مجلس النواب عند مناقشتهم لقانون الخدمة المدنية .
> وتابع العجاتى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” تقديم الاعلامية لبنى عسل ، نحاول بقدر الامكان الاستجابة لكافة ملاحظات اعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية ، مؤكدا ان من واجبها ان تعدل القانون بما يتوافق مع ملاحظات اعضاء مجلس النواب .
> وعن تقديم المستشار سرى صيام استقالته من مجلس النواب، أكد العجاتى أن المستشار سرى صيام لم يبدى رغبته فى الاستقالة عندما التقيته منذ ايام ، قائلا : ” اتعشم ان يستمر المستشار سرى صيام فى مجلس النواب ليؤدى دوره الوطني.

2016-02-08

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