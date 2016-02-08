سباليتي لصلاح: من لا يمرر الكرة لزملائه يقوم بدفع الحساب على العشاء

أرسل لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما تحذيراته إلى جناحه محمد صلاح عقب أداءه في مباراة سامبدوريا يوم الأحد بشكل ساخر.

وشارك صلاح في مباراة سامبدوريا كاملة والتي فاز بها روما 2-1 ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين: "لدينا قاعدة داخل الفريق، من لا يمرر الكرة لزملائه عليه دفع حساب العشاء للفريق كله".

وأضاف مازحا "صلاح عليه الآن الذهاب لماكينة الصراف الآلي".

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وأشار سباليتي إلى أن صلاح يمتلك مواصفات خاصة إذ يمكنه القيام بكل الأدوار في الخط الأمامي".

وأتم مدرب روما "لقد حاول صلاح الاحتفاظ بالكرة كثيرا في مباراة سامبدوريا بدلا من الذهاب إلى العمق".

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