انخفاض شهادات ايداع البنك التجاري الدولي في بورصة لندن

انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي في بورصة لندن اليوم الإثنين، بينما استقر أداء باقي شهادات الإيداع المصرية.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 29ر0 نقطة بنسبة 7.04% لتسجل ‏‏83ر3 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 12ر4 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 78ر3 دولار.

واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 62ر0 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 61ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 60ر0 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 75ر16 ‏دولار، حيث وصل أعلى ‏مستوى لها عند 80ر16 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 28ر15 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 40ر2 دولار. وكان أعلى متسوى للشهادات عند 98ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 88ر1 دولار.