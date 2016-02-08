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فيديو| «الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان»:إعدام «محمود اشتيوي» خارج إطار القانون

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فيديو| «الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان»:إعدام «محمود اشتيوي» خارج إطار القانون فيديو| «الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان»:إعدام «محمود اشتيوي» خارج إطار القانون

جانب من عملية إعدام «محمود اشتيوي»

قال مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور، عمار الدويك، إنّ عملية إعدام المواطن محمود اشتيوي، من جانب كتائب القسام تمت في خارج إطار القانون، كما أنها غير مقبولة، لأنّه كان يَجب محاكمته أمام القضاء الطبيعي، وليس من جانب فصيل سياسي عسكري.
> ونفى الدويك خلال لقاءٍ له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، اطلاعهم علي أي إجراءات تم اتخاذها قبل تنفيذ كتائب القسام حكم الإعدام على محمود اشتيوي، موضحاً أنّه تم احتجازه منذ ما يقرب من عام كامل، دون أن يتمكن أحد من زيارته، وتحديداً من أقاربه.
> وطالب الدويك مؤسسات القضاء وتحديداً النائب العام، بضرورة التحقيق في ملابسات قتل المواطن محمود اشتيوي.
> وأوضح الدويك أن ما حدث بمثابة صدمة للمجتمع الفلسطيني بأكمله، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان أن يتم محاكمته أمام القضاء لأنّه كان سيكون له فرصة للدفاع عن نفسه وتوكيل محام، مؤكداً أنّ الطريقة التي تم اعدامه بها ستفتح الباب لكثير من الاتهامات.

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