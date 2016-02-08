صور | محافظ سوهاج يقود حملة تموينية مكبرة

قاد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم حملة مكبرة من الطب البيطري والتموين ومباحث التموين ومفتشي الأغذية والصحة والسلامة المهنية حيث تم إغلاق محل جزارة بمنطقة شارع المخبز الآلي بحي غرب سوهاج لعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وعليها اختام مزورة للذبح داخل السلخانة ،حيث تبين بالفحص من قبل مفتشي الأغذية والطب البيطري بوجود تجمعات دموية داخل انسجة اللحوم مما يدل علي اصابتها قبل الذبح.

كما أن صاحب الجزارة غير مرخص بالوحدة المحلية بحي غرب حيث أن المكان به رخصة مطعم وليس جزارة وتم التحفظ علي كمية اللحوم الموجودة بالمحل وجاري عرض المحضر علي النيابة والتخلص من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك وعلي الفور قامت الحملة بتشميع المحل بالشمع الأحمر لمخالفته شروط الترخيص والعرض علي النيابة للتصرف.

وقامت الحملة بضبط احد المخازن التي تقوم بإعداد الكشري لاحد المحلات الشهيرة والذي له عدة فروع بشارع الشهيد عبد المنعم رياض والمخبز الآلي ومدينة ناصر تم من قبل اغلاق فرع مدينة ناصر لعدم الترخيص ، حيث تبين عدم وجود ترخيص بالمخزن والمكان غير مجهز وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية به ، حيث يتم تجهيز الطعام بالشارع مما يعرضه للأتربة والتلوث ، كما تم ضبط أجولة من البصل والطماطم الغير صالحة ، ووجود ممر بجوار تجهيز الأطعمة موصل للصرف الصحي مما يعرضها للتلوث ايضا ، وتم ضبط كمية من قطع الدجاج الغير صالحة للاستهلاك ، وتم غلقه لحين العرض علي النيابة للتصرف.

وقامت الحملة ايضا بالكشف عن مخزن سري اسفل العمارات بشارع المخبز الآلي بجوار نفق الدراسات حيث يقوم صاحب مطعم مشويات بتجهيز الأطعمة بمخزن غير مجهز وغير مطابق للمواصفات ، وتم ضبط كمية من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم إغلاقه لحين العرض علي النيابة للتصرف .