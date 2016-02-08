محافظ أسوان يتفقد مركز التطوير التكنولوجى لخدمة مواطنى المحافظة

تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مركز التطوير التكنولوجى بالديوان العام لمحافظة أسوان، لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات الجماهيرية التى يقدمها المركز للمواطنين، مشددا على العاملين بالمركز ضرورة الالتزام بالزى الموحد لموقع العمل للظهور بالشكل الحضارى اللائق والذى يتناسب مع طبيعة المكان.

ووجه اللواء حجازى، مسئول مركز التطوير التكنولوجى بسرعة إعداد تقرير مفصل يتضمن كافة الخدمات التى يقدمها المركز حالياً من طلبات تشغيل الشباب وخدمة المواطنين، مع إعداد خطة زمنية محددة للخدمات الأخرى التى سيتم إضافتها على التوالى ضمن منظومة العمل داخل المركز على ضوء خطة تحديث البيانات الجارى تنفيذها حتى يتسنى الوصول إلى المردود الإيجابى والهدف الذى أنشئ من أجله لتحقيق خدمة سريعة ومتميزة للمواطنين من خلال منافذ حضارية وبجودة عالية.