أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان يتفقد مركز التطوير التكنولوجى لخدمة مواطنى المحافظة

Google+ Print
محافظ أسوان يتفقد مركز التطوير التكنولوجى لخدمة مواطنى المحافظة محافظ أسوان يتفقد مركز التطوير التكنولوجى لخدمة مواطنى المحافظة
تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مركز التطوير التكنولوجى بالديوان العام لمحافظة أسوان، لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات الجماهيرية التى يقدمها المركز للمواطنين، مشددا على العاملين بالمركز ضرورة الالتزام بالزى الموحد لموقع العمل للظهور بالشكل الحضارى اللائق والذى يتناسب مع طبيعة المكان.

ووجه اللواء حجازى، مسئول مركز التطوير التكنولوجى بسرعة إعداد تقرير مفصل يتضمن كافة الخدمات التى يقدمها المركز حالياً من طلبات تشغيل الشباب وخدمة المواطنين، مع إعداد خطة زمنية محددة للخدمات الأخرى التى سيتم إضافتها على التوالى ضمن منظومة العمل داخل المركز على ضوء خطة تحديث البيانات الجارى تنفيذها حتى يتسنى الوصول إلى المردود الإيجابى والهدف الذى أنشئ من أجله لتحقيق خدمة سريعة ومتميزة للمواطنين من خلال منافذ حضارية وبجودة عالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365