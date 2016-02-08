ماتا: مستوى مانشستر يونايتد في تحسن

(إفي): أعرب اللاعب الإسباني الدولي خوان ماتا اليوم الاثنين عن سعادته إزاء تحسن مستوى فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أن "الشياطين الحمر" في طريقهم لتحقيق نتائج جيدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار ماتا في مدونته الأسبوعية "نحن نحسن طريقة لعبنا مؤخرا وأنا واثق من أن هذا هو الطريق من أجل تحقيق سلسلة نتائج جيدة خلال الأسابيع المقبلة. الفريق يلعب بمزيد من التصميم والثقة، ونحن نرغب في الاستمرار على هذا النهج".

وتعادل المان يونايتد أمس الأحد أمام تشيلسي بهدف لكل منهما، ليبقي على آماله في احتلال مركز بالبريميير ليج يؤهله إلى دوري الأبطال الأوروبي.

وأبرز اللاعب الإسباني (27 عاما) أداء الفريقين في مباراة أمس التي يعتقد أنها كانت جذابة للجمهور، مبينا أن لاعبي فريقه خاضوا اللقاء من أجل تحقيق الفوز وتقديم كرة قدم جيدة ولكنهم لم يتمكنوا في نهاية الأمر من حسم اللقاء لصالحهم.

وتوجه ماتا، الذي لعب في تشيلسي موسمين ونصف قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، بالشكر للمشجعين على دعمهم وتصفيقهم له أمس على ملعب "ستامفورد بريدج" وهو ما سيظل عالقا في ذهنه.

وأشار "اللعب في ستامفورد بريدج سيظل مميزا بالنسبة لي كما أن المشاعر تكون مختلطة وقتها، ولكن مع إطلاق الحكم لصافرة بداية المباراة لا يوجد في الرأس سوى هدف تحقيق الفوز وتقديم أفضل ما لديك لفريقك والاستمتاع في الملعب".

كما تطرق لاستبدال مدافع تشيلسي كورت زوما (ق59) من اللقاء بعد صراخه من الألم، معربا عن أمله في ألا تكون إصابته بالغة وأن يعود للعب في أقرب وقت ممكن.