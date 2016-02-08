مانشستر سيتي رفض التعاقد مع جوارديولا قبل نحو عقد

(إفي): كشف المدير الفني الأسبق لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستيوارت بيرس اليوم الاثنين أن الفريق الإنجليزي رفض قبل نحو أكثر من عقد التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا، عندما أنهى اللاعب السابق والمدرب الحالي تعاقده مع نادي الأهلي القطري.

وأوضح بيرس، الذي درب السيتي بين مارس 2005 ومايو 2007 ، أن جوارديولا، الذي كان في ذلك الحين لاعبا عمره 34 عاما، تدرب "ليومين" مع الفريق الأول بالنادي صيف 2005.

وقال بيرس (53 عاما) لمحطة (سكاي سبورتس) البريطانية "عرفته قبل أعوام طويلة، عندما كنت أدرب مانشستر سيتي. في ذلك الوقت كان يلعب في الشرق الأوسط وأتذكر أنه ووكيله جاءا إلى هنا".

وأوضح الإنجليزي "تدرب معنا ليومين، حيث كان يبحث عن فريق جديد. لكنني أخشى أننا وقتها لم يكن لدينا الكثير كي نقدمه له".

ومزح بيرس قائلا "لو كنت أعرف أنه سيصبح المدرب الرائع الذي بات عليه، لربما أعطيته عملي"، مضيفا "كنا سنوفر كل هذا الوقت الذي قام فيه بالتدريب ومنحناه قيادة السيتي مباشرة".

وأعلن سيتي في الأول من فبراير الجاري أن جوارديولا (45 عاما) سيتولى تدريب الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، بدلا من التشيلي مانويل بيليجريني.

وبات المدير الفني الكتالوني مصنفا كأحد أفضل المدربين في العالم، بعد تجربتيه مع برشلونة وبايرن ميونخ.

وأكد بيرس "الآن بات معهم، إنه مدرب متميز. سيكون شخصا يصنع الفوارق في الدوري".