أنشيلوتي: شخصية زيدان ستقوده للنجاح مع ريال مدريد

(إفي): امتدح مدرب ريال مدريد السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قال عنه إنه يمتلك "كاريزما وشخصية" لقيادة الفريق الملكي، بعد أن تولى مسئوليته بالفعل منذ بداية العام خلفا لرافا بنيتيز.

وصرح أنشيلوتي لدى تسلمه جائزة "ميجل مونيوث" كأفضل مدرب في الليجا الإسبانية العام الماضي عندما كان يتولى مسئولية ريال مدريد "أفضل شيء قد يقال عن زيدان هو أنه لا يمتلك خبرة، مثلما كنت أنا أيضا عندما بدأت التدريب أو اللعب بشكل احترافي، أقول إن زيدان يمتلك كل الصفات الممكنة كي يصبح مدربا كبيرا. لديه التنافسية والكاريزما والشخصية ويعرف كرة القدم جيدا. لديه كل القدرة على قيادة ريال مدريد".

لكن كارليتو رفض الرد على سؤال حول توقعه بنجاح زيدان مع الملكي "انتصار المدرب يأتي عندما يبذل اللاعبون كل ما لديهم وزيدان لديه الكاريزما والشخصية واللاعبون سيقدمون أقصى ما لديهم من أجله".

وعن الجائزة، قال "اليوم أختتم مرحلة لي في مشواري التدريبي وكانت رائعة مع فريق كبير ولاعبين كبار. أنا سعيد للغاية لتسلم هذه الجائزة وأيضا لأن لدي ذكريات جيدة للغاية خلال العامين اللذين قضيتهما في ريال مدريد".

وأضاف "حظيت بتدريب فريق كبير وهذا يجعلني سعيد للغاية بكل ما حدث، العيش هنا كان أمرا رائعا ولكن الرزق يغلق من باب ويفتح من آخر. حياة المدرب تسير بهذا الشكل. عندما وقعت على العقد كنت أعلم أنه سيتعين علي الرحيل يوما ما، ولكن الآن ستبدأ مرحلة جديدة لا أعلم متى ستنتهي" في إشارة لتوقيعه على عقد مع بايرن ميونخ الألماني بدءا من الصيف القادم ولثلاثة مواسم.