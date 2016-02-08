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وزير الداخلية: نحاسب أفراد الشرطة بشفافية وأحداث مستشفى المطرية مجرد شجار

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وزير الداخلية: نحاسب أفراد الشرطة بشفافية وأحداث مستشفى المطرية مجرد شجار وزير الداخلية: نحاسب أفراد الشرطة بشفافية وأحداث مستشفى المطرية مجرد شجار
قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن ما حدث فى مستشفى المطرية مجرد شجار بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، مشدداً أن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة، وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه، وتابع: "جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن".

وفى سياق آخر صرح "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفى، أنه تم فحص الشكاوى الخاصة بالاختفاء القسرى، وتأكدنا أنه لا علاقة للشرطة بها، وتابع: "لم تحدث أى عملية تصفية جسدية لأى من المتهمين بعد القبض عليهم".

واستطرد قائلاً: "لا تصالح مع الإرهابيين ولا تصالح مع من يسفكون الدماء".

مجدى عبد الغفار وزاره الداخلية الداخلية الشرطة (1)

مجدى عبد الغفار وزاره الداخلية الداخلية الشرطة (2)

مجدى عبد الغفار وزاره الداخلية الداخلية الشرطة (3)

مجدى عبد الغفار وزاره الداخلية الداخلية الشرطة (4)

مجدى عبد الغفار وزاره الداخلية الداخلية الشرطة (5)

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