محمد بن راشد يكرّم الفائزة بجائزة الإمارات للمعلم المبتكر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن "تخصيص جائزة للمعلم المبتكر" تنبع من إيماننا بأهمية رسالته والدور الذي يقوم به المعلم في تنشئة الأجيال لبناء مجتمع صالح ووطن متطور، مشدداً سموه على أن الحكومة تضع الارتقاء بقطاع التعليم على أسس مستقبلية في مقدمة أولوياتها".

جاء ذلك بمناسبة تكريم سموه للفائز بجائزة "الإمارات للمعلم المبتكر"، في إطار أعمال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات التي تواصل فعالياتها حتى العاشر من فبراير في مدينة جميرا بدبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "تنتهج دولة الإمارات في سياستها للتطوير والتحديث والتنمية على الاستثمار في الإنسان أولاً لأنه الركيزة الأساسية والعامل الأساس في تقدم المجتمع والدولة".

وأضاف سموه قائلا "المعلمون هم الأساس في تكوين الإنسان القادر والمؤهل والناجح وهم من يغرسون في أجيال الغد حب العلم والنجاح وحب الوطن وخدمته ويعملون على تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات كي يكونوا قادة المستقبل ويتابعوا مسيرة بناء الأوطان".

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> وقد فاز بالجائزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجموعة "جيمس للتعليم" وقيمتها مليون درهم إماراتي المعلمة ابتسام الشميلي من مدرسة "الرؤيا" في منطقة رأس الخيمة التعليمية، التي اختيرت كأفضل معلمة مبتكرة للإنجازات المتميزة التي حققتها والابتكارات التي طبقتها في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كلا من المعلمات نورة سعيد الشحي وسماح حمدان الظنحاني وآمنة عبدالله الزعابي ونادية سعيد الكعبي لأدائهن المتميز في المسيرة التعليمية.

وتعد جائزة الإمارات للمعلم المبتكر، أول جائزة وطنية للمعلمين والمعلمات الإماراتيين والأعلى قيمة في المنطقة، إذ تبلغ قيمتها مليون درهم، وتتميز بأنها تلامس جوانب مهمة في شخصية المعلم وأدواره التي يؤديها سواء في مشاركته المجتمعية أو على صعيد الأثر الذي يتركه في تحسين مستوى الطلبة الدراسي، وبصمته التي تركها في تحقيق الإنجازات على مستوى العمل.