في_القمة - أسئلة سريعة مع كهربا: أصعب مدافع واجهته؟ ' مفيش.. كلهم عادي '

لا يجد محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك أي مدافع صعب واجهه خلال مسيرته الكروية سواء مع إنبي أو منتخب مصر أو الزمالك.. هذا وإجابات أخرى في حواره السريع مع FilGoal.com.

في ملعب #تحدي_كلير_في_الجول تحدث FilGoal.com مع كهربا.. ووجه له 3 أسئلة خفيفة.

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- مراوغة أضحكتك بعد أن قمت بها؟

منتخب مصر الأولمبي ضد كينيا، قمت بالدوران على طريقة زيدان، لكنها ذهبت (كوبري) في اللاعب المنافس.

- أصعب مدافع واجهته سواء مع الزمالك أو منتخب مصر؟

لا يوجد، أه والله كلهم عادي يعني مفيش.

- هدف رأيته وتمنيت أن تسجل مثله؟

هدف لليونيل ميسي في خيتافي الذي راوغ فيه من منتصف الملعب خمسة لاعبين وسجل، تمنيت أن أسجل مثله.. لكن أحرزت شبيها له بعد انطلاقة من قبل منتصف الملعب مع منتخب مصر الأولمبي في مباراة السودان.. انطلقت وراوغت أثنين وسجلت هدفا.