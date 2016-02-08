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#في_القمة - حسام عاشور جاهز للزمالك

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#في_القمة - حسام عاشور جاهز للزمالك #في_القمة - حسام عاشور جاهز للزمالك

"كنت أتابع مباراة الستة الشهيرة في البلد مع أصدقائي، مننا الأهلاوية ومننا الزمالكاوية، وكان وقع اللقاء صادما علي".. هكذا تحدث أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق وبتروجيت الحالي عن مباراة الستة بين الأهلي والزمالك.

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أحمد جعفر قضى 5 مواسم داخل جدران الزمالك، ونجح خلالهم في إحراز ثلاثة أهداف للزمالك في مرمى غريمه التقليدي الأهلي.

ويروي أحمد جعفر لـFilGoal.com ذكرياته مع مباريات الدربي.

وكل ما يلي على لسان أحمد جعفر.

"كنا في طريقنا لأرض الملعب من نفق ملعب الجونة، وحين نظرت بجانبي وجدت محمد أبو تريكة يرتدي حذاء قديم للغاية ومقطوع".

"مازحته وقلت له ألا تملك المال لتشتري غيرها، فأجابني أنت لا تعرف قيمة ذلك الحذاء، دي مبتطلعش غير للماتشات اللي زي دي".

"تقدمت بالهدف الأول في تلك المباراة والتي كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن أبو تريكة أدرك التعادل للأهلي وانتهى اللقاء بالتعادل، ويبدو أنه يتفاءل بذلك الحذاء".

مباراة الستة

"كنت أتابع هذا اللقاء في البلد رفقة أصدقاء لي، منهم الأهلاوية ومنهم الزملكاوية، وأذكر أن النتيجة أصابتني بإحباط شديد".

أسرع هدف

"ضمن ذكرياتي في المباراة أيضا أنني سجلت أسرع هدف في تاريخ مباريات القمة بالدقيقة الأولى في مباراة الـ 3/3 وقد كانت تلك هي القمة الأولى لي أمام الأهلي".

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فيديو اليوم السابع