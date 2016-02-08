مشاورات “مصرية – فرنسية” لاستعراض تحديات القارة الأفريقية

بناء على دعوة من مدير إدارة أفريقيا بالخارجية الفرنسية، ورداً على زياراته ومشاوراته السابقة فى مصر، قام السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بزيارة إلى باريس لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين يومى 3 و4 فبراير الجارى، وذلك بمشاركة السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا وأعضاء السفارة المصرية.

وشملت المشاورات استعراض التطورات والتحديات الراهنة على صعيد القارة الأفريقية، وكيفية التنسيق والتعاون للتعامل مع هذه التحديات، ومن أهمها قضايا السلم والأمن والتنمية والإرهاب، خاصة وسط وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وكذلك الصومال ومنطقة القرن الأفريقى ذات الأهمية الاستراتيجية مصرياً وإقليمياً ودولياً.

وتضمنت مشاورات مساعد وزير الخارجية المصرى لقاءات مع المسئولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والبرلمان الفرنسى، كما تضمنت لقاءات مع الإعلام المصرى والفرنسى، لعرض الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع الأفريقية التى تمثل أولوية للسياسة الخارجية المصرية، وطرحًا لتفعيل الدور المصرى على الصعيد القارى والدولى فى قضايا أفريقيا خاصة مع عضوية مصر فى كل من مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الأفريقى.