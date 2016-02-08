مقتل 38 من "داعش" بنيران عراقية بينهم 5 انتحاريين فى الأنبار

>قتلت القوات التابعة لقيادة "عمليات بغداد" 38 إرهابيا من تنظيم (داعش) ببينهم خمسة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة فى البو شجل والكرمة وناظم التقسيم بالأنبار.

وذكرت قيادة"عمليات بغداد" أن قواتها تمكنت أيضا من جرح 25 مسلحا من داعش ودمر سيارة مفخخة، كما قصفت قوة من الرد السريع بصواريخ الكورنيت وقتلت إرهابيين كانوا يتحصنون فى موقع بمنطقة النعيمية جنوبى الفلوجة بالأنبار.

وتمكنت القوات العراقية اليوم من تدمير "جسر العواشر" الذى يستخدمه داعش للعبور إلى منطقة سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين شمالى العراق.

>وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أنه وفق معلومات استخبارية تمكنت طائرة "سيخوي" تابعة للجيش العراقى من تدمير الجسر الذى يستخدمه مسلحو التنظيم للعبور من المناطق الواقعة شرق وادى زغيتون وصولا إلى سلسلة جبال حمرين.

على صعيد آخر، اختطف مسلحو داعش سبع من النساء من اعمار متفاوتة بسهل نينوى بهدف تزويجهن من عناصر التنظيم.. وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان سلامة الخفاجي- فى تصريح صحفي- نقلا عن مصادر محلية بالموصل ان "داعش اختطف أول أمس /السبت/ سبع من النساء السنة من بيوتهن فى منطقة سهل نينوى بغرض تزويجهن عنوة من عناصر داعش وفقا لطريقة وتعليمات التنظيم".

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