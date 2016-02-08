أخبار العراق اليوم.. العراق تنشر الجنود شمال البلاد استعدادا لتحرير الموصل

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم، طيران التحالف الدولى ينفذ 28 غارة ضد مواقع "داعش" بالعراق، كما ألقت أخبار العراق اليوم الضوء على نشرت السلطات العراقية آلاف شمال البلاد، استعدادا لعمليات استعادة الموصل.>نشرت السلطات العراقية آلاف الجنود فى قاعدة عسكرية شمال البلاد، استعدادا لعمليات استعادة مدينة الموصل معقل تنظيم الدولة، حسبما أفاد مسؤولون الاثنين.

واستولى التنظيم فى يونيو 2014 على مدينة الموصل، ثانى أكبر مدن العراق، ولم يتعرض منذ ذلك الحين لأى هجوم باستثناء قصف جوى، بينما تخوض القوات العراقية معارك فى مناطق أخرى. وقال ضابط برتبة عميد ركن فى الجيش العراقى إن "وحدات من قوات الجيش بدأت تصل إلى قاعدة عسكرية قرب قضاء مخمور لبدء عملية عسكرية نحو الموصل".

أخبار العراق اليوم

>نفذ طيران التحالف الدولى 28 طلعة جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى، مما أدى لمقتل العديد من مسلحى التنظيم وتدمير آليات وأسلحة للتنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأسفرت 13 غارة نفذها طيران التحالف على مناطق: الشرقاط بصلاح الدين والموصل وتلعفر بنيونى شمالى العراق عن مقتل 24 إرهابيا، وتدمير تسعة مواقع قتالية ومركز تجمع وأسلحة، وقصف احدى الطائرات منطقة "المحبوبية" فى قاطع الجزيرة ودمرت أربع مركبات مدرعة، كما نفذ التحالف 15 طلعة فى الرمادى مركز محافظة الأنبار؛ أسفرت عن مقتل إرهابيين وتدمير خمس مخابئ سلاح وثلاثة مواقع دفاعية ومركزى تجمع ومخزن للعبوات وورشة للسيارات المفخخة.