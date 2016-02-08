رئيس جامعة الإسكندرية: نعمل على تطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل

قال الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تعمل على إكساب الطلاب والخريجين المهارات اللازمة لسوق العمل لصقل مهارات الاتصال والعروض التقديمية والمقابلات الشخصية واللغات والحاسب الآلى، عبر تنفيذ 9 برامج تدريبية بمركز التطوير الوظيفى لتأهيل الطلاب وشباب الخريجين لسوق العمل وبرنامج لريادة الأعمال بالجامعة، مشيراً إلى تطور جودة التعليم بالجامعة بدليل حصول 8 كليات بالجامعة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتطور المستمر فى مركز الجامعة فى التصنيفات العالمية لتكون ضمن أفضل 20 جامعة إفريقياً و15 جامعة عربياً و6 جامعات مصرياً فى التصنيفات الدولية المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع طلاب نادى جامعة الإسكندرية، الذى أقيم مساء أمس بنادى العطاء بالمكس الذى أكد خلاله أن الهدف الأساسى من اللقاء تشجيع الطلاب على ثقافة الحوار والاستماع للآخر، وتقبل الأفكار التى يختلف معها ومناقشتها إلى جانب ممارسة الأنشطة الطلابية التى تسهم بشكل أساسى فى تكوين شخصية الطالب.

وأعرب الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أمله فى توظيف القوى البشرية لتتحول إلى قوة دافعة للبناء والتنمية، موضحاً أن مصر دولة تأمل فى أن تكون قوة الشباب قاطرة التنمية التى تحقق مستقبل أفضل للوطن.

وأشار إلى أهمية تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس خارج قاعة المحاضرات من خلال الأنشطة الطلابية التى تحرص الجامعة على تنوعها وتشجيع أكبر عدد من الطلاب على المشاركة فيها والاستفادة منها، وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه يتم إعداد مشروع يهدف لخدمة وتنمية المجتمع السكندرى يشارك فيه طلاب الجامعة خلال الإجازة الصيفية، وذلك بالتعاون بين قطاعى التعليم، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

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