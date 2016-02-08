أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة الإسكندرية: نعمل على تطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل

Google+ Print
رئيس جامعة الإسكندرية: نعمل على تطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل رئيس جامعة الإسكندرية: نعمل على تطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل
قال الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تعمل على إكساب الطلاب والخريجين المهارات اللازمة لسوق العمل لصقل مهارات الاتصال والعروض التقديمية والمقابلات الشخصية واللغات والحاسب الآلى، عبر تنفيذ 9 برامج تدريبية بمركز التطوير الوظيفى لتأهيل الطلاب وشباب الخريجين لسوق العمل وبرنامج لريادة الأعمال بالجامعة، مشيراً إلى تطور جودة التعليم بالجامعة بدليل حصول 8 كليات بالجامعة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتطور المستمر فى مركز الجامعة فى التصنيفات العالمية لتكون ضمن أفضل 20 جامعة إفريقياً و15 جامعة عربياً و6 جامعات مصرياً فى التصنيفات الدولية المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع طلاب نادى جامعة الإسكندرية، الذى أقيم مساء أمس بنادى العطاء بالمكس الذى أكد خلاله أن الهدف الأساسى من اللقاء تشجيع الطلاب على ثقافة الحوار والاستماع للآخر، وتقبل الأفكار التى يختلف معها ومناقشتها إلى جانب ممارسة الأنشطة الطلابية التى تسهم بشكل أساسى فى تكوين شخصية الطالب.

وأعرب الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أمله فى توظيف القوى البشرية لتتحول إلى قوة دافعة للبناء والتنمية، موضحاً أن دولة تأمل فى أن تكون قوة الشباب قاطرة التنمية التى تحقق مستقبل أفضل للوطن.

وأشار إلى أهمية تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس خارج قاعة المحاضرات من خلال الأنشطة الطلابية التى تحرص الجامعة على تنوعها وتشجيع أكبر عدد من الطلاب على المشاركة فيها والاستفادة منها، وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه يتم إعداد مشروع يهدف لخدمة وتنمية المجتمع السكندرى يشارك فيه طلاب الجامعة خلال الإجازة الصيفية، وذلك بالتعاون بين قطاعى التعليم، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
>رئيس-جامعة-الإسكندرية--مهارات-الشباب-(1)

رئيس-جامعة-الإسكندرية--مهارات-الشباب-(3)

رئيس-جامعة-الإسكندرية--مهارات-الشباب-(4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"