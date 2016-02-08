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مدير حميات المحلة: تقرير حالة الإيدز الثالثة لم يصل للمستشفى حتى الآن

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مدير حميات المحلة: تقرير حالة الإيدز الثالثة لم يصل للمستشفى حتى الآن مدير حميات المحلة: تقرير حالة الإيدز الثالثة لم يصل للمستشفى حتى الآن
أكد الدكتور طلعت عاشور مدير مستشفى حميات المحلة فى محافظة الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تقرير الحالة الثالثة المصابة بالإيدز "ياسر.ع" – 32سنة – مقيم قرية الحوامدية الجديدة التابعة لقرية ميت السراج مركز المحلة والتى جاءت نتائج تحاليل المستشفى لحالته بإيجابية إصابته بفيرس"HIV" الإيدز، لم يصل حتى الآن.

وأضاف مدير مستشفى حميات المحلة أنه تم إرسال المريض بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى حميات طنطا ومنها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لإجراء التحليل، لبيان عما إذا كان مصابا بالمرض من عدمه، مضيفا أن تقرير المعامل المركزية للحالة لم يصل للمستشفى حتى الآن ويخضع المريض للعلاج المكثف بالمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته.


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