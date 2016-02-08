اجتماع عاجل للطب الوقائى بجنوب سيناء لمناقشة كيفية مكافحة فيروس زيكا

أكد الدكتور محمد على مدير الطب الوقائى بجنوب سيناء ووكيل مديرية الصحة أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم، أن فيروس زيكا طارئة صحية عامة، ما يدل على أنه لابد من اتخاذ الحيطة والحذر بجنوب سيناء، خصوصا أننا مقبلون على مؤتمر إفريقيا بيتنا، والمؤتمر الاقتصادى.

وأشار إلى أن اجتماعا عاجلا لأطباء ومنافذ الحجر الصحى لتنفيذ خطة الوزارة لمكافحة مرض زيكا، وتم نشر منشور للتوعية الصحية بجميع المستشفيات بتاريخ 31 يناير للوقاية من المرض، وسيجتمع خلال هذا الأسبوع مع مديرى المستشفيات والإدارات الصحية لمناقشة خطة مكافحة المرض.

وقال الدكتور "محمد على" إلى أن هناك إجراءات على الركاب والمسافرين على المناطق الذى ظهر بها الفيروس، مع توعية المسافرين للدول التى ظهرت بها المرض، على أن تكون فترة المراقبة الصحية 14 يوما.

وأوضح أن أعراض المرض تبدأ بارتفاع فى درجة الحرارة مع طفح جلدى على معظم المصابين بالمرض، وقد يصاب آخرون بالتهاب فى ملحمة العين وآلام بالعضلات والمفاصل، وقد تكون من مضاعفات المرض عدم اكتمال نمو المخ لأجنة الحوامل المصابات.

وشدد على العاملين بالحجر الصحى بجنوب سيناء بضرورة مناظرة جميع الركاب القادمين من بلاد موبوءة، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد المرض عن طريق الحجر الصحى بالموانئ والمطارات.



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