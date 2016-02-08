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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق المفروشة بالشيخ زايد

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق المفروشة بالشيخ زايد ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق المفروشة بالشيخ زايد
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، اليوم الاثنين، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الرائد أحمد أبو المجد معاون قسم الشيخ زايد، من ضبط أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة الشقق المفروشة، وسرقة أجهزة الحاسب الآلى من الشقق المفروشة.

واعترف المتهمون بسرقة الشقق السكنية، والقيام بسرقة 10 وقائع سرقة بمنطقة الشيخ زايد، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى، وتولت النيابة التحقيقات.
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