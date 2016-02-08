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Angelina Jolie تغطي كامل ظهرها بأوشام جديدة

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الإثنين 08-02-2016 16:55

أطلّت Angelina Jolie خلال عطلة نهاية الأسبوع، في معبد أنغور الكمبودي، أثناء القيام بإخراج فيلمها الجديد First They Killed My Father، وعلى ظهرها ثلاثة أوشام جديدة تمّت كتابتها بلغات ورسومات مختلفة.

اثنين من أوشام النجمة عبارة عن رموز تايلاندية وبوذية قديمة، فيما الوشم الثالث عبارة عن مربع Yant. ويُعتقد أن من هذه الرموز ما يوفر الحماية، ومنها ما هو رمز للعمل الصالح، بما أن النجمة الهوليوودية تجهد لدى الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم.  ولدى Angelina  نحو أكثر من عشرة أوشام على جسدها، رسمتها وهي في سنّ المراهقة، أيّ في بداية دخولها مجال الفن في هوليوود.


الجدير بالذكر أنّ نجمة Salt واحدة من أكثر النجمات اهتماماً بوضع الوشم على جسدها، لأنها تحمل وشماً باللغة العربية على باطن ساعدها الأيمن لكلمة العزيمة، كما أن لديها وشماً، وهو عبارة Know Your Rights، أي "اعرف حقوقك"، وقد رسمته على أعلى عنقها. أما في أسفل ظهرها، فرسمت وشم نمر تايلاندي تقليدي، بالإضافة إلى عدد من الوشوم في أنحاء جسدها، وصل إلى 18 وشماً.

 

Brad Pitt وAngelina Jolie يتسلحان لأمان منزلهما

 

 

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