نزار أبو حجر: نص "باب الحارة" رديء

قال الفنان نزار أبو حجر في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، إنّ كل الأخبار التي تناقلتها المواقع الإلكترونية عن انضمامه لمسلسل “باب الحارة 8” بالنسخة التي ستنتجها شركة "قبنض" عار عن الصحة.

وقال أبو حجر إنه كان على موعد مع دور رئيسي وهام في العمل، ويعتبر من الأدوار الأولى، ولكنه عندما قرأ النص وجد أنه دوراً عادياً والنص مكتوب بطريقة سيئة جداً.

وتابع قائلاً "من خلال قراءتي للنص وجدت أن العمل لا يمت بصلة لقصة "باب الحارة"، بل هو عمل تجاري بحت، وأنا مازلت مصراً على عدم مشاركتي بأي نسخة لا أجد بها شخصية مناسبة".