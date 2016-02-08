Kate Middleton تدعم أسبوع الصحّة العقلية لدى الأطفال عبر الفيديو

قالت دوقة كامبريدج في رسالة فيديو أطلقتها بمناسبة أسبوع الصحة العقلية عند الأطفال إنها فخورة للغاية كونها الراعية لجمعية Place2Be الخيرية للأطفال.

وقد عكست Kate Middleton رعايتها وقوّتها وأنوثتها في الرسالة المصوّرة، التي سبق للأميرة أن أطلقت مثيلاً لها السنة الماضية، في مساندة لهذا الموضوع الهاجس بالنسبة إليها في إطار عملها الإنساني، الذي يطال المجتمع كافّة. وقالت الدوقة إنها والأمير William يؤمنان أنّ كلّ طفل يستحق الدعم في أوقات حياته الصعبة.

وفي رسالة الفيديو، تحدثت الدوقة إلى أربعة طلاب، كانوا قد استفادوا من جمعية Place2Be من مدرسة Salusbury Primary School في لندن، حول أهميّة أن يعبّروا عمّا يخالجهم من مشاعر وأحاسيس علناً، وبطريقة واضحة، أمام الجميع لمواجهة تحدّيات الحياة، فقال طالب من الأربعة:

"لقد ساعدتني جمعية Place2Be كثيراً. فلو لم أكن في المدرسة، لما أصبحت قادراً على التعامل مع الحياة".

وأضافت Kate في رسالة الفيديو أنّ لكلّ طفل الحق بأن يكبر مع الشعور بالثقة بأنّه لن يسقط إثر أوّل عقبة أو مشكلة يواجهها، بل عليه أن يتعامل مع نكسات الحياة التي قد تطاله وتستهدفه بكلّ مرونة يتعلمها في مرحلة الطفولة، مشدّدة على الدعم المبكر للطفل الذي يمكن أن يتعلم إدارة عواطفه ومشاعره، كما يمكنه أن يعرف متى يطلب المساعدة، ليخرج بعد تغلّبه على التحدّيات مع الدعم العاطفي سليماً وقوياً.

وقالت زوجة الأمير William البالغة من العمر 34عاماً إنها عملت في مجالاتٍ كثيرة مع الجمعيات الخيرية، وقد ساعدها الأمر على أن ترى أنّ العديد من المشكلات في مرحلة البلوغ تنبع من قضايا الطفولة التي لم تحلّ بعد، وهذه مسألةٌ تحتاج إلى التغيير الجذري!.

وسوف تحلّ دوقة كامبريدج ضيفة، بصفة محرّرة، على صحيفة The Huffington Post البريطانية يوم الأربعاء في 17 فبراير/ شباط، كجزء من عملها المستمر لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية لدى الشباب.

وستنضمّ Kate إلى فريق الموقع الإخباري الخاصّ على الإنترنت، ضمن غرفة الأخبار التي أقيمت بشكل مؤقت في قصر كنسينغتون في لندن، في وقت لاحق من هذا الشهر.

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