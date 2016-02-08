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الغموض يحيط بطفل ميرفي بولغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو

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الإثنين 08-02-2016 20:20

أعرب الزوجان التركيان المغني مراد دالكيليتش والممثلة التركية ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو، عن سعادتهما بالزواج وترحيبهما باستقبال طفل، مع أنهما صرحا سابقاً بأنهما يريدان الإستمتاع أولاً بالزواج ولا يتعجلان إنجاب الأطفال.
وصرّحا بأن إسم طفلهما جاهز من الآن، واختارا له إسم " أوزاي – uzay".
ولم تشبع ميرفي بولوغور فضول الصحافة التركيّة، فامتنعت عن الاجابة على سؤال ما إذا كانت حاملاً أم لا، أم أنّها اختارت الإسم قبل قدوم الطفل، كما أنها لم تجب لماذا اختارت اسم صبي وليس بنت.
يذكر أنّ الزوجين عقدا قرانهما بصورة مفاجئة في شهر أغسطس الماضي.

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