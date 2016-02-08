ديمة قندلفت : جمهوري معجب بحجابي

تتابع النجمة السورية ديمة قندلفت تصوير مشاهدها في بطولة المسلسل الاجتماعي " بلا غمد"، من قصة بشار بشير، ومن سيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي، ومن إخراج فهد ميري وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي؛ وذلك تحت إشراف السيدة ديانا جبور .

وتؤدي ديمة في المسلسل شخصية خولة، وعنها تقول: "خولة" مدرسة من بيئة متوسطة، تعيش حياة هادئة وبسيطة، تربطها بزوجها علاقة تفاهم وانسجام قبل بدء الأزمة السورية ".

ومع اندلاع الحرب، تُصيب تطورات شخصية "خولة"، بعد تغيير جذري لدى زوجها، إذ يدّعي التديّن والتزمت من أجل تحقيق مصالح وأهداف خاصة، ما ينعكس على أسرته ويهدم بيته وعلاقته الزوجية.

تتصاعد حالة "خولة" مع تصاعد الأحداث، وتسيطر عليها حالة استغراب وانزعاج من تصرفات زوجها، كما تشعر بالخزي أمام محيطها، لأنها اختارت مثل هذا الرجل كشريك لحياتها. لكنها تأبى الاستكانة والضعف والاستسلام وترفض السير مع التيار أو أن تكون إحدى المستفيدات من الأزمة، فتتمرد على واقعها، وتقاوم حتى آخر دقيقة، خاصة بعد موت ابنتها المريضة نتيجة إهمال زوجها، وتقرر النهوض من جديد. وأكدت ديمة أن "خولة" تحمل رسالة العلم والنضج والفكر ضد الجهل والتخلف وانعدام الأخلاق، إذ إنها اختارت مواجهة الفكر المتطرف بالمعرفة، وتحلّت بالأمل والصبر كي تبدأ مسيرتها من جديد؛ وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن كلّ ما يحدث من حولها خطأ. ومن ناحية الكاركتر، اختارت ديمة، بالتعاون مع المخرج ميري، شخصية مختلفة تماماً عمّا قدمته خلال مسيرتها في الدراما، وسنراها لأول مرة مرتدية الحجاب؛ الأمر الذي نال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع انستقرام، حسبما قالت في حديثها لـ " سيدتي نت " . وأضافت : " وجدت الموضوع تجربة جديدة وشخصية لديها الكثير لتقوله وكان لافتاً قبول الجمهور للحجاب " . وعن تجربتها الثانية إلى جانب وائل رمضان، قالت ديمة لـ سيدتي نت ": "تجربتي هذه مختلفة تماماً عن مسلسل " شهر زمان "؛ فالموضوع مختلف من ناحية المقومات..البيئة.. التوجه والشخصية مغايرة، ولاشي مشابه إلا وقوفي معه."

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