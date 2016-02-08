بالصور: الظهور الأول لوالدة غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام صورة تجمعها بشقيقتها الوحيدة يسرية ووالدتها الراحلة في أول ظهور لها.

وعلقت غادة عليها قائلة:" دي مامتي الله يرحمها وأنا ويسريه أختي، صورة دي قديمة قوي بس بحبها جدا جدا"

وبمجرد أن نشرتها غادة إنهالت التعليقات التى تؤكد وجود شبه في الملامح بينها وبين والدتها فيما إكتفى آخرون بالدعاء لوالدتها بالرحمة.

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