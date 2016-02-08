يحيى الفخراني يعترف: تأخرت عن امتحان الطب ولم أتأخر يوماً عن المسرح

كرم مساء أمس الفنان القدير يحيى الفخراني في مهرجان نجوم المسرح الجامعي ، الذي يرأسه المخرج خالد جلال، على مسرح دار الإبداع الفني تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم.

وتستمر عروض المهرجان حتى17 فبراير الجاري، ويرأس لجنة التحكيم الفنان عزت العلايلي، بمشاركة كلّ من الناقدة عبلة الرويني والفنان محمد رياض ومهندس الديكور عمرو عبد الله والدكتورة مروة عودة.

وقد أشار المخرج خالد جلال في كلمته إلى أن هناك تكريماً في هذه الدورة لـ اسمَي فؤاد المهندس وخالد صالح.

وتسلّم تكريم الأول نجله محمد، كما سيكرم كلّ من الفنانين عادل إمام وفاروق الفيشاوي وصلاح عبد الله وسميحة أيوب، بالإضافة إلى الفنان يحيى الفخراني.

وفي كلمته على خشبة المسرح، قال يحيى الفخراني إنه وقف على خشبة المسرح الجامعي طويلاً، أثناء دراسته الطب، ولم يتذكّر ولو مرة واحدة أنه تأخّر عن أيّ عرض أو بروفة، على الرغم من أنه كان من الممكن أن يدخل الامتحان متأخّراً. وذكر أنه ذهب متأخراً مرة إلى امتحان "الأمراض الباطنية".

وأضاف أن المتعة هي الأمر الوحيد الذي جناه من مشواره في الحقل الفني، الذي بدأ منذ سنوات طويلة.

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