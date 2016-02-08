بالفيديو: معجون الأسنان للعناية بالأحذية

صحيح أن لون الحذاء الأبيض جذاب، بيد أنّه يتطلب عناية كبيرة؛ إذ سرعان ما تظهر عليه الأوساخ، خصوصاً النعل.

في ما يأتي، طريقة سهلة لتنظيف نعل الحذاء الأبيض بمعجون الأسنان.

* أنت بحاجة إلى:

- قليل من معجون الأسنان.

- فرشاة أسنان قديمة.

- قطعة من القماش.

* الطريقة:

1. ضعي معجون الأسنان على فرشاة الأسنان القديمة، وادعكي نعل الحذاء الأبيض بالفرشاة.

2. اغسلي الحذاء بالماء لإزالة آثار معجون الأسنان.

3. وأخيراً، جفّفي الحذاء بقطعة القماش.

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