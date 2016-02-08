بالفيديو: معجون الأسنان للعناية بالأحذية
الإثنين 08-02-2016 12:24
صحيح أن لون الحذاء الأبيض جذاب، بيد أنّه يتطلب عناية كبيرة؛ إذ سرعان ما تظهر عليه الأوساخ، خصوصاً النعل.
في ما يأتي، طريقة سهلة لتنظيف نعل الحذاء الأبيض بمعجون الأسنان.
* أنت بحاجة إلى:
- قليل من معجون الأسنان.
- فرشاة أسنان قديمة.
- قطعة من القماش.
* الطريقة:
1. ضعي معجون الأسنان على فرشاة الأسنان القديمة، وادعكي نعل الحذاء الأبيض بالفرشاة.
2. اغسلي الحذاء بالماء لإزالة آثار معجون الأسنان.
3. وأخيراً، جفّفي الحذاء بقطعة القماش.
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