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بالفيديو: معجون الأسنان للعناية بالأحذية

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الإثنين 08-02-2016 12:24

صحيح أن لون الحذاء الأبيض جذاب، بيد أنّه يتطلب عناية كبيرة؛ إذ سرعان ما تظهر عليه الأوساخ، خصوصاً النعل.
في ما يأتي، طريقة سهلة لتنظيف نعل الحذاء الأبيض بمعجون الأسنان.

* أنت بحاجة إلى:
- قليل من معجون الأسنان.
- فرشاة أسنان قديمة.
- قطعة من القماش.

* الطريقة:
1. ضعي معجون الأسنان على فرشاة الأسنان القديمة، وادعكي نعل الحذاء الأبيض بالفرشاة.
2. اغسلي الحذاء بالماء لإزالة آثار معجون الأسنان.
3. وأخيراً، جفّفي الحذاء بقطعة القماش.

 

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سيدتي

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