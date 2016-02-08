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تأجيل محاكمة 48 متهما فى أحداث الفتنة الطائفية بالأقصر للغد لاستكمال المرافعات

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تأجيل محاكمة 48 متهما فى أحداث الفتنة الطائفية بالأقصر للغد لاستكمال المرافعات تأجيل محاكمة 48 متهما فى أحداث الفتنة الطائفية بالأقصر للغد لاستكمال المرافعات
قررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه، وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال، اليوم، تأجيل النظر فى محاكمة 48 متهمًا فى أحداث الفتنة الطائفية بنجع حسان بمحافظة الأقصر لجلسة الغد لاستكمال المرافعات.

تعود أحداث الواقعة، إلى يوليو عام 2013، على خلفية وقوع أحداث طائفية بمنطقة نجع حسان بقرية الضبعية فى غرب الأقصر، والتى أدت إلى مقتل مسلم و4 أقباط وإصابة 3 آخرين، وحرق 23 منزلًا بالمنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالأقصر، تلقت إخطارًا، بمقتل حسان حسنى صدقى سالم (54 عامًا) و4 آخرين هم رومانى نصحى (42 عامًا)، وإميل نسيم (40 عامًا)، ومحارب نصحى ( 40 عامًا)، وراسم تادرس ( 53 عامًا)، وإصابة 3 آخرين من سكان المنطقة، وحرق وإتلاف 23 منزلا، بعد وجود أحداث عنف بين مسلمين وأقباط.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 14 متهمًا، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التى أحالتها إلى محكمة جنايات الأقصر ومنها إلى محكمة جنايات قنا.

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