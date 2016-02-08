إخلاء سبيل مدير رمد طنطا بضمان عمله واستدعاء 3 أطباء لسماع أقوالهم

قرر محمد يوسف مدير نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الدكتور بدر الدين السيد محمد مدير مستشفى رمد طنطا التابعة لمديرية الصحة، بضمان محل عمله فى وقائع الإهمال الطبى الذى شهدته المستشفى، وأسفر عن إصابة 7حالات منهم حالات بالعمى وحالات أخرى بالعتامة الشديدة بعد حقنهم بـ"الأفاستين"، واستمرت التحقيقات مع مدير المستشفى لأكثر من 3 ساعات، بحضور حمد الفرماوى المحامى التحقيقات وكيلا عن مدير المستشفى.

وقال مدير المستشفى إن يوم الاثنين الماضى تم إجراء 19عملية منها 7حالات حقن، وخرجت حالتان ولم تحدث لهما مضاعفات، على عكس 5 حالات أخرى، كما تم إجراء 12عملية مختلفة فى ذلك اليوم.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل مدير المستشفى بضمان محل عمله واستدعاء 3أطباء وراء دخول العقار للمستشفى وحقنه للمرضى لسماع أقوالهم وندب الطب الشرعى لأخذ عينات من المصابين والعقار لتحديد أسباب إصابات المجنى عليهم.