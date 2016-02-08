وزير الداخلية يعلن عن إحباط مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في ذكرى 25 يناير

أعلن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار عن كشف أخطر مخطط إرهابي كان يستهدف البلاد خلال الفترة الماضية، والذى كان سيتم تنفيذه خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف وزير الداخلية – في مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الإثنين بمقر قطاع الأمن الوطنى في مدينة نصر – أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام، بدءا من ما قبل 25 يناير؛ حيث كان هناك توقعات لأشياء كثيرة لم تحدث.

وأشار إلى أنه كان هناك مؤامرات تحاك ضد مصر، سواء من الداخل من قبل تنظيم الاخوان الارهابى أو من قبل بعض القوى الخارجية، التى حاولت ترويج العديد من الأكاذيب حول ما يحدث فى احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير، ولكن كل ذلك تم إجهاضه من قبل الأجهزة الأمنية.