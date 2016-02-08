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عسيري: السعودية تعمل في نطاق تحالفات دولية لإعادة الشرعية اليمنية

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عسيري: السعودية تعمل في نطاق تحالفات دولية لإعادة الشرعية اليمنية عسيري: السعودية تعمل في نطاق تحالفات دولية لإعادة الشرعية اليمنية


> قال مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري، إن تعمل في نطاق تحالفات دولية وليس بصورة منفردة في إعادة الشرعية إلى اليمن أو محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح.

وأضاف عسيري، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الاثنين، أن السعودية تدخلت في اليمن تلبية لطلب حكومة اليمن الشرعية، وفي نطاق القرار الأممي رقم 2216، بغرض حماية المواطن اليمني وتحصين أمنها.

ومن ناحية الوضع في سوريا .. قال عسيري إن مشاركة السعودية بقوة برية في سوريا سيكون بقدر التهديد الذي تتعرض له من “داعش”، مضيفا أن الإعلان عن الدول المشاركة في أي عملية برية بسوريا سيجري عقب اجتماع جنيف، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار السعودية في دعم المعارضة السورية المعتدلة.

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