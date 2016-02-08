مطروح تحصل على المركز الأول في محو الأمية

أعلن مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة مطروح عادل مسلم عن حصول الفرع على المركز الأول وكأس التميز على مستوى الجمهورية في مجال محو الأمية.

وأضاف مدير الفرع – في تصريح اليوم الإثنين- أن رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور أسامه محمود فراج قام بتكريمه بعد النتائج المتميزة التي حققها الفرع خلال العاميين الماضيين بما يفوق المعدل المخطط له وارتفاع نسبة النجاح خلال دورتي يوليه وأكتوبر الماضين.

ومن جانبه أكد المحافظ اللواء علاء أبو زيد دعمه المتمثل في تذليل كافة العقبات لدعم العملية التعليمية ومحو الأمية وتعليم الكبار بما يتواكب مع جهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة في كافة المجالات.

وقدم المحافظ الشكر لمدير عام الفرع وللعاملين من المدرسين والمشرفين والإداريين، لجهودهم المبذولة وتميزهم خلال الفترة الماضية من أجل محو أمية أبناء المحافظة، رغم الإمكانيات المحدود والمصاعب والعقبات التي تواجه العاملين مع اتساع رقعة المحافظة وانتشار التجمعات السكانية داخل الصحراء وصعوبة الوصول إليها، مع التطلع أن تكون مطروح الأولى في مجال محو الأمية العام القادم .