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الشرطة الفرنسية تعتقل شابًا يشتبه بصلته بالتهديدات التي تلقتها عدة مدارس بباريس

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الشرطة الفرنسية تعتقل شابًا يشتبه بصلته بالتهديدات التي تلقتها عدة مدارس بباريس الشرطة الفرنسية تعتقل شابًا يشتبه بصلته بالتهديدات التي تلقتها عدة مدارس بباريس

هجمات باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الإثنين بمدينة (ديجون) بشمال شرق فرنسا شابا يشتبه بصلته بالتهديدات التي تلقتها عدة مدارس بالعاصمة الفرنسية باريس في الأسابيع الماضية.

وقامت الشرطة بنقل هذا الشاب (18 عاما) إلى باريس، حيث سيتم احتجازه رهن التحقيقات للوقوف على مدى تورطه في هذه التهديدات. وسوف يواجه في حال إدانته عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة قد تصل إلى 30 الف يورو.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشرطة نجحت في تتبع ورصد هذا الشخص عن طريق عنوان “إي بي” لجهاز الحاسوب الخاص به، حيث يشتبه بأنه لعب دورا في جعل المكالمات التهديدية مجهولة المصدر.

وأضافت المصادر أن المشتبه به معروف لدى الأجهزة الأمنية لا سيما لتورطه في عملية إتجار في المخدرات خلال عام 2013 واقتحامه أنظمة معلوماتية في عام 2014.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية قد أجلت – في وقت سابق اليوم – أكثر من 1700 طالب ونحو 300 معلم وإداري بمدرسة ببلدة “بلفور” في جنوب شرق فرنسا و ذلك اثر تلقيها بلاغا بوجود قنبلة.

وتأتي هذه الحادثة في إطار البلاغات الكاذبة التي وجهها مجهولون مؤخرا بتفجير أو مهاجمة مدارس أغلبها في العاصمة باريس.

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