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وزير الداخلية: الأمن غير متورط فى مقتل الإيطالى ريجينى ونرفض الشائعات

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وزير الداخلية: الأمن غير متورط فى مقتل الإيطالى ريجينى ونرفض الشائعات وزير الداخلية: الأمن غير متورط فى مقتل الإيطالى ريجينى ونرفض الشائعات
قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن كافة الأجهزة الأمنية تكثف جهودها الآن فى جمع المعلومات بشأن حادث مقتل "ريجينى" أحد رعاية إيطاليا على الأراضى المصرية، وتابع: "أتقدم بخالص العزاء للشعب والحكومة الإيطالية.. ونعمل بشكل جاد جداً لكشف ملابسات الحادث.. وجمعنا حجما كبيرا من المعلومات التى ستساعدنا للوصول إلى مرتكبى الحادث".

وأضاف "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفى، قائلا: "نرفض ما تردد بشأن أن الأمن متورط فى الحادث.. هذا أمر مرفوض.. الجهاز الأمنى لم يسبق أن نسب إليه أمر كهذا".

وشدد وزير الداخلية على تعجبه من مثل هذه الأقوايل كون ذلك ليس من سياسات الجهاز الأمنى.

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- بدء المؤتمر الصحفى لوزير الداخلية بمقر الأمن الوطنى

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مصر 365

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