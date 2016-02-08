خبير استراتيجي: تقدم الجيش السوري ضرب مشروع«أردوغان» بإقامة منطقة عازلة

قال الخبير في العلوم الاستراتيجية، العمدي تركي الحسن، إن تقدم الجيش السوري في مناطق المعارض بريف حلب يعد أهم العمليات من حيث النتائج السياسية والاستراتيجية.

وأضاف الحسن خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية ولاء غانم، أن هذا التقدم له عدة تداعيات رئيسية، أهمها أن تلك المنطقة ضربت مشروع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإقامة منطقة عازلة في هذا المكان، كما تم فك الطوق عن عدة بلدات.

وأشار الحسن إلى أن قوات الجيش السوري استطاعت بهذا التقدم أيضا تطويق الجماعات الإرهابية حول حلب، وقطع طرق الإمداد إليها.