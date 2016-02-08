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أسطوانات لـ«المعزول» يتحدث فيها عن دعم أمريكا للإخوان بـ«التخابر»

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أسطوانات لـ«المعزول» يتحدث فيها عن دعم أمريكا للإخوان بـ«التخابر» أسطوانات لـ«المعزول» يتحدث فيها عن دعم أمريكا للإخوان بـ«التخابر»

محمد مرسي

تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المتهم محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.

شاهدت المحكمة الأسطوانات المدمجة والتي قدمت لها وتضمنت لقاء للمتهم محمد مرسي مع قناة الجزيرة، وقرر فيها ردا على سؤال المذيعة حول علاقتة بجماعة الإخوان، قوله إنه نشأ فيها وترشح للرئاسة من خلالها وحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، ومن تحالف معهم، وإنه يعتز بذلك.

كما حوت الأسطوانات لقطات للمتهم محمد البلتاجي وهو يقول عبارات بها تهديد خلال اعتصام رابعة، ومنها أن ما يحدث في سيناء سيتوقف عند عودة مرسي للحكم، ولقطات للمتهم صفوت حجازي وهو يردد هتافات التهديد والإساءة للجيش والشعب والشرطة وعبارات تحريضية منها: «اللي يرش مرسي بالمياه نرشه بالدم».

وتضمنت الأسطوانة لقاء للمتهم مرسي في اجتماع لمكتب الإرشاد، وظهر فيه المتهم محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية وتحدث مرسي عن قبول الولايات المتحدة لنتائح الانتخابات الرئاسية، وأن هناك تعاونا وأريحية من أمريكا للإخوان والتعامل معهم في الحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.

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أونا

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