صور | محافظ الأقصر يبحث استغلال الأراضي المخصصة للمحافظة منذ 2010

بحث محمد بدر محافظ الأقصر خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لبحث استغلال الأراضي التي تم تخصيصها للمحافظة منذ عام 2010 وحتي الأن وفقاً للخريطة والإحداثيات.

وكلف المحافظ السكرتير العام للمحافظة اللواء عادل مهران بتشكيل لجنة للقيام بمراجعة جميع التخصيصات التي صدرت منذ عام 2010 سواء لاقامة مشروعات خدمية او أنشطة اقتصادية و المخصصة للوزارات والجهات الحكومية ومدي تنفيذ المشروعات علي هذه الاراضي او اسباب توقفها وكيفية استغلالها للصالح العام فضلا عن بحث متطلبات المناطق الصناعية وأسباب عدم استغلالها حتي الآن حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة لتحديد متطلبات المنطقة الصناعية بالبغدادي وعرضها في تقرير شامل خلال 15 يوماً للبدء في توفير المتطلبات واستغلال المنطقة في اقامة مشروعات وصناعات تساهم في توفير فرص عمل للشباب .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر كافة متطلبات المحافظة من الهيئات والجهات الحكومية ومدي تنفيذ هذه المتطلبات أو اسباب عدم تنفيذها حتي الان تمهيدا لاتخاذ اجراءات سريعة وفورية لضمان سرعة الاداء في العمل .

حضر الاجتماع اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة ومديري ادارات ومديريات الإسكان والأملاك والاستثمار والشباب والرياضة والتعليم ورئيس مدينة الزينية والمتابعة الميدانية والتخطيط العمراني والشبكات.