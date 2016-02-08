أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - نابولي ويوفنتوس يكتبان تاريخا جديدا في إيطاليا

Google+ Print
تقرير في الجول - نابولي ويوفنتوس يكتبان تاريخا جديدا في إيطاليا تقرير في الجول - نابولي ويوفنتوس يكتبان تاريخا جديدا في إيطاليا

وصل نابولي إلى رقم قياسي جديد بالنسبة له وذلك بعد تخطيه كاربي بهدف دون رد في مباراة يوم الأحد التي جمعت بينهما على ملعب السان باولو ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطالي.

وحقق رجال المدرب ساري الفوز الثامن لهم على التوالي ليضع رقم قياسي جديد لعدد الانتصارات المتتالية للفريق في البطولة بعد أن كان رقمه السابق هو سبع انتصارات متتالية في عام 1988.

وكان أخر سقوط لنابولي في ديسمبر الماضي عندما تعادل سلبيا مع روما قبل أن ينطلق بسلسلة الإنتصارات المتتالية التي وصلت إلى ثمانية ساهمت في مواصلته لتصدر الدوري بفارق نقطتين عن يوفنتوس ملاحقه.

وبتسجيله للهدف الوحيد في المباراة يكون جونزالو إيجواين قد سجل في أخر ست جولات متتالية في الكالشيو وهو رقم لم يصل إليه أحد منذ إيريك لاميلا عندما كان لاعبا لروما في 2012.

ويحتل إيجواين صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 24 هدف سجلهم في 24 مباراة.

ومن الجهة الأخرى فقد واصل يوفنتوس انتصاراته المتتالية ليصل للفوز رقم 14 المتتالي ليسجل رقما قياسيا جديدا خاص بالفريق ويقترب من رقم إنتر ميلان القياسي.

ويمتلك النيراتزوري الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في تاريخ الدوري الإيطالي بعد أن وصل إلى 17 فوز متتالي حققه في موسم 2006-2007.

كما حقق يوفنتوس ثمانية انتصارات متتالية في مبارياته خارج أرضه وهو رقم قياسي جديد للسيدة العجوز في مسيرتهم التاريخية في الدوري الإيطالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع