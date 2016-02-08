وكيل مجلس النواب: استقالة سرى صيام غير مبررة والبرلمان لم يهمشه

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن استقالة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق و عضو مجلس النواب من البرلمان، غير مبررة، موضحا: " لا أعلم أسباب استقالته، ولكن أتمنى أن يراجع القرار ويستمر معنا فى البرلمان".

و أضاف "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، فى سؤاله بشأن ما تردد عن شعوره بالتهميش، قائلا: " هذا الأمر غير صحيح، المستشار سرى صيام ينال إحترام جميع النواب، ومشارك معنا وبشكل فعال من الجلسة الأولى".

وكان المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، وعضو مجلس النواب المعين، أعلن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم باستقالته من البرلمان، متابعا: " مفترض تقديمها لرئيس المجلس، لكنى قدمتها للأمانة العامة، و هذا الأمر يعد من اليوم صفحة طويت ولن أتحدث فيها أبدا ".

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